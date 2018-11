FIFA-Präsident Gianni Infantino will die FIFA wohl entmachten und alle relevanten Rechte an ein Konsortium verkaufen, deren Aufsichtsratschef er werden soll.

© AP

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, liegen ihr Dokumente vor, die einen Ausverkauf des Weltfußballs befürchten lassen.

So will FIFA-Präsident Gianni Infantino wohl alle relevanten Rechte des Weltfußballs an ein Konsortium verkaufen, deren Aufsichtsratschef Infantino werden soll.

Seit März 2018 soll Infantino den FIFA-Vorstand zu zwei neuen Turnierformaten drängen: Einer Weltliga für Nationalteams sowie eine aufgestockte Klub-WM mit 24 Teams. Im Gegenzug würde Investoren 25 Milliarden US-Dollar anbieten - für zwölf Jahre.

Aber: Auch fast alle relevanten Rechte soll Infantino verkaufen wollen. Digital- und Archivrechte, Filme und Video, Satelliten- und Netzübertragungen, Merchandising und Spielrechte, Computerspiele usw. Die FIFA wäre entmachtet.