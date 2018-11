Facebook

Dies gab die nordamerikanische Fußball-Profi-Liga MLS am Montag bekannt. Der 37-jährige Zlatan Ibrahimovic, der im März von Manchester United zu LA Galaxy gewechselt war, gewann die Auszeichnung mit mehr als 36 Prozent der Stimmen.

In 27 Einsätzen mit den Kaliforniern erzielte der Schwede 22 Tore und gab zehn Torvorlagen. Auf dem zweiten Platz der Abstimmung landete der frühere englische Teamstürmer Wayne Rooney mit gut 32 Prozent. Der 33-Jährige kam in seiner Debüt-Saison auf zwölf Treffer und sieben Vorlagen in 20 Einsätzen für DC United. Wahlberechtigt waren sowohl die Verantwortlichen der 23 MLS-Teams als auch Spieler und Medienvertreter.