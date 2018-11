Facebook

Jubel beim 1. FC Köln © GEPA pictures

Der Hamburger SV hat die Tabellenspitze in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag erfolgreich verteidigt. Die Hanseaten feierten mit dem 3:1 (1:1) bei Erzgebirge Aue am Samstag den dritten Sieg im dritten Liga-Spiel unter Trainer Hannes Wolf. Der HSV führt drei Punkte vor dem 1. FC Köln, für den ÖFB-Nationalspieler Louis Schaub ein Tor zum 8:1-Sieg gegen Dynamo Dresden beisteuerte.

Köln kam nach zuletzt vier sieglosen Matches zum höchsten Liga-Erfolg seit 13 Jahren. Das neue Stürmer-Traumpaar Simon Terodde (3 Treffer, 16 in der Saison) und Jhon Cordoba (2) traf beim ersten gemeinsamen Startelf-Einsatz fünf Mal. Neben Schaub, der aus 16 Metern ins Kreuzeck seinen zweiten Saisontreffer erzielte (78.), war DFB-Nationalspieler Jonas Hector in der ausverkauften Arena zweimal erfolgreich.

Köln überholte damit den FC St. Pauli, der gegen den 1. FC Heidenheim (mit Nikola Dovedan) nicht über ein 1:1 hinauskam und einen Punkt hinter den Rheinländern Dritter ist.