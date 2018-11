Daniel Correa Freitas wurde in Brasilien brutal hingerichtet. Grund für den Mord soll Eifersucht gewesen sein.

Daniel Correa Freitas © Getty Images

Daniel Correa Freitas, Profi bei Sao Paolo, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag brutal ermordet. Die Behörden gaben bekannt, dass die Leiche des 24-Jährigen in einem Busch am Rand der Stadt São José dos Pinhais im Bundesstaat Paraná entdeckt wurde. Zwei tiefe Schnitte im Hals, abgetrennte Genitalien - nach der grausamen Folter soll laut Polizei eine Schusswunde den Tod herbeigeführt haben.

Ein Zeuge hat ausgesagt, dass der offensive Mittelfeldspieler vom Täter beim Sex mit dessen Lebensgefährtin erwischt wurde. Er sah außerdem, wie der 24-Jährige verprügelt wurde, bis er bewusstlos war, und danach in einem Koffer verstaut wurde.

Laut der örtlichen Zeitung "Banda B" sei sein Körper furchtbar zugerichtet gewesen. Alles deute darauf hin, dass der 24-jährige grausam zu Tode gefoltert wurde. Wie "Banda B" berichtet, wies der Körper von Freitas mehrere Stichwunden auf, der Kopf war mit zwei tiefen Schnitten nahezu abgetrennt, seine Genitalien wurden abgeschnitten. "Derjenige, der das tat, war sehr wütend. Vermutlich war es ein langsamer, schmerzhafter Tod", so Ermittler Edimilson Pereira.