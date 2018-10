Der ehemalige Bayern-Profi ist mittlerweile Trainer in Australien bei den Western Sydney Wanderers. Im Derby gegen Sydney rastete der 46-Jährige völlig aus, sah Rot und wurde von den eigenen Fans dennoch frenetisch bejubelt.

Fussball in Australien

Markus Babbel sah Rot und dann rot © SCREENSHOT/DAZN

„Ich bin sehr stolz und glücklich, hier zu sein“, sagte Babbel bei seiner Vorstellung in Sydney im Mai des heurigen Jahres. „Ich hatte gute Gespräche mit der Klubführung, als sie mich in Deutschland besuchten. Ich konnte das Feuer in ihren Augen sehen.“

Dass Markus Babbel selbst feurig sein kann, stellte er jetzt wieder einmal unter Beweis. Nachdem der vermeintliche 1:2-Anschlusstreffer seines Teams vom Schiedsrichter zuerst gegeben und dann wieder annulliert wurde, rastete der 51-fache deutsche Nationalspieler völlig aus, beschimpfte den Referee und wurde dann mit Rot vom Platz gestellt.

Das wiederum gefiel den Fans seines Teams - und so feierten sie ihren Trainer. Aber sehen Sie selbst: