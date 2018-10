In der russischen Regionalliga bekommt der Unparteiische einen abgefälschten Schuss auf den Kopf. Die Folgen sorgen für Erstaunen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Da passiert's © YOUTUBE

Sachen gibt's! In der russischen Regionalliga LFL Dagestan kam es zwischen Keyes DD und Manas zu einer kuriosen Szene. So fliegt ein abgewehrter Elfmeter direkt auf den Kopf des Schiedsrichters und von dort in das Tor. Unglaublich, aber wahr. Laut internationalen Fußball-Regeln zählt der Treffer!

Aber sehen Sie selbst: