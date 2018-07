Nach dem WM-Aus mit Portugal gibt es schon erste Gerüchte um die Zukunft von Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Laut "Tuttosport" ist Italiens Rekordmeister Juventus Turin an einem Transfer des Portugiesen interessiert.

Verlässt Cristiano Ronaldo Real Madrid? © (c) APA/AFP/JONATHAN NACKSTRAND (JONATHAN NACKSTRAND)

Mit der portugiesischen Nationalmannschaft schied Cristiano Ronaldo bei der Weltmeisterschaft im Achtelfinale aus. Ein paar Stunden nach der 2:1 Niederlage gegen Uruguay gibt es schon wieder Spekulationen um die Zukunft des Weltfußballers.

Die italienische Tageszeitung "Tuttosport" bringt Ronaldo mit Juventus Turin in Verbindung. Der italienische Rekordmeister bastelt demnach an einem Transfer des 33-Jährigen. Für Ronaldo wäre die "Alte Dame" nach drei Champions-League Titel in Serie eine neue Herausforderung.