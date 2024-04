Beim FC Bayern deutet immer mehr auf eine Rückholaktion von DFB-Teamchef Julian Nagelsmann hin. Medienberichten zufolge soll man sich bereits einig sein, dass der 36-Jährige in München erneut übernehmen soll. In den vergangenen Wochen tauchte beim deutschen Rekordmeister aber auch immer wieder der Name Ralf Rangnick auf.

Der Deutsche genießt in seiner Heimat ein hohes Ansehen und wird deshalb immer wieder mit Vereinen in Verbindung gebracht. Rangnick selbst betonte schon des Öfteren, dass er sich beim ÖFB wohlfühle und nicht an einen Wechsel denke. Nun wird der 65-Jährige aber mit einem deutschen Traditionsklub in Verbindung gebracht.

Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, soll Rangnick den HSV endlich wieder in die Erfolgsspur bringen. Sollten die Hamburger den Aufstieg in die Deutsche Bundesliga erneut verpassen, könnte nämlich der Stuhl von Sportvorstand Jonas Boldt wackeln. Der 42-Jährige verpasst mit dem Klub schon vier Mal den Aufstieg und könnte bei einem erneuten Scheitern Geschichte sein. Als potenzieller Nachfolger soll innerhalb des Vereins deshalb bereits der Name Rangnick gefallen sein. Angeheizt wird das Gerücht auch von zwei Besuchen des österreichischen Nationalteamtrainers bei HSV-Spielen.