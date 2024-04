Am späten Montagnachmittag ist es auf der Staatsstraße 2071 bei Schäftlarn im Landkreis München zu einem heftigen Autounfall mit insgesamt neun Verletzten gekommen. Dabei sollen auch drei der vier Kinder von Bayern-Star Harry Kane, der am Tag darauf in London in der Champions League gegen Arsenal (2:2) im Einsatz war, involviert gewesen sein, wie die „Bild“ berichtet.

Eine Renault-Fahrerin kollidierte mit einem entgegenkommenden schwarzen Mercedes Vito, darin sollen laut „Bild“ Kanes Kinder Louis (3), Vivienne (5) und Ivy (7) gesessen sein, die allesamt leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden sein sollen. Durch den Crash kam der Renault ins Schleudern und krachte noch in einen weiteren Wagen. Alle neun Insassen der drei Fahrzeuge wurden leicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.