Die obligatorische Spieltags-Pressekonferenz mit Hertha-Trainer Pal Dardai und einem Spieler hatte vor dem Auswärtsspiel in Paderborn einen besonderen Zwischenfall: Kicker-Journalist Steffen Rohr wollte wissen, wie Dardai Paderborn denn erwartet - an und für sich keine ungewöhnliche Frage. „Steffen, du hast geschrieben, dass Hertha BSC kein Konzept hat. Solange du das so siehst, reden wir nicht. Bitte die nächste Frage. Dankeschön.“

Rohr ließ aber nicht locker und fragte wenig später wieder nach - auf Bitte der Pressesprecherin. „Ich würde gerne meinen Job machen und versuche es nochmal“, eröffnet er. Dardai stand daraufhin auf und verließ die Pressekonferenz. Spieler Fabian Reese stand danach zehn Minuten Rede und Antwort.

Ob sich Dardai, der ohnehin schon in der Kritik steht, da einen Gefallen getan hat, darf mehr als bezweifelt werden.