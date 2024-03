Laut likalen Medien hat die im argentinischen Rosario lebende Familie von Weltmeister Angel Di Maria Morddrohungen erhalten. Nachdem der für Benfica Lissabon spielende Südamerikaner vor wenigen Tagen anklingen ließ, in seine Heimat zurückkehren zu wollen, wurden die Morddrohungen in einer abgestellten Tasche auf dem Anwesen der Familie gefunden. Dort stand auf einem Zettel: „Sagen Sie Ihrem Sohn Angel, dass er nicht nach Rosario zurückkehren soll, weil wir ein Familienmitglied töten werden. Nicht einmal Pullaro wird euch retten können. Wir hinterlassen keine Zettel. Wir hinterlassen Kugeln und tote Menschen.“

Mit „Pullaro“ ist der seit 2023 in der brasilianischen Region Santa Fe (wozu auch Rosario zählt) regierende Gouverneur Maximiliano Pullaro gemeint. In Rosario hat die Gewalt durch rivalisierende Drogenbanden stark zugenommen. Die Mordrate in der Großstadt, aus der auch Fußballstar Lionel Messi stammt, liegt bei 22 pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Der argentinische Durchschnitt liegt bei 4,2 Morden pro 100.000 Einwohner. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.