In der zweithöchsten englischen Spielklasse fällt das Spiel zwischen Southampton und Preston North End aus einem dramatischen Grund aus. In der Nähe des St. Mary‘s Stadion in Southampton brach am Mittwoch ein Großbrand aus, alle Mitarbeiter mussten evakuiert werden. Das Feuer soll in einem nahe gelegenen Gebäude ausgebrochen sein.

„Der Vorfall hat zu erheblichen Störungen in der Gegend geführt“, teilte der Fußballverein aus dem Süden Englands am Mittwochnachmittag mit. Die Straßen rund um das Stadion wurden daraufhin gesperrt, die Feuerwehr sei im Einsatz. Ob es Verletzte gibt, war zunächst nicht bekannt.