Fußballstar Kylian Mbappé wird Paris Saint-Germain laut Medienberichten aus Frankreich und England am Saisonende verlassen. Der WM-Torschützenkönig habe PSG seinen Entschluss mitgeteilt, den Verein im Sommer nach dann fast sieben Jahren zu verlassen, berichteten die Nachrichtenagentur PA sowie The Athletic. Demnach sind die Bedingungen des Abgangs aber noch nicht vollständig vereinbart, mit einer offiziellen Bestätigung sei erst in ein paar Monaten zu rechnen.

Dann wäre der Weg für den französischen Offensivspieler zu Real Madrid frei. Spekulationen über den ablösefreien Wechsel zu den Königlichen gibt es seit Monaten. Medienberichten zufolge soll sich der 25-Jährige bereits für Real als neuen Klub entschieden haben. Sein Vertrag in Paris läuft im Sommer aus. Bereits 2022 stand Mbappé vor einem Wechsel zu Real, seinem Lieblingsklub aus Jugendzeiten. Damals verlängerte er aber noch einmal seinen Vertrag in Paris.

PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi hatte zuletzt einen Kommentar zum wohl bevorstehenden Abschied seines Stürmerstars verweigert. „Wenn wir beide entschieden haben, werden wir es Ihnen sagen“, sagte der Klubchef am Rande des UEFA-Kongresses in der französischen Hauptstadt.