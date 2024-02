Wie die englische Tageszeitung „The Telegraph“ berichtet, sollen Schiedsrichter künftig auch eine Blaue Karte zur Verfügung haben. Die Regelhüter des International Football Association Boards sollen diese Regeländerung, die am Freitag verkündet werden soll, bereits abgesegnet haben. Künftig sollen so taktische Fouls oder respektloses Verhalten gegenüber des Schiedsrichters mit einer Blauen Karte, die eine zehnminütige Zeitstrafe bedeutet, sanktioniert werden können. Zwei Blaue Karten sowie die Kombination einer Blauen und einer Gelben Karte sollen zu einem Platzverweis führen.

Zunächst soll die Blaue Karte in Europas Topligen noch nicht zum Einsatz kommen, sondern in unteren Ligen getestet werden. Testphasen auf hohem Niveau, wie zum Beispiel in Englands FA-Cup, könnten bereits im Sommer starten. Als Vorbild für die Regeländerung soll der Rugby-Sport gedient haben, die Blaue Karte sei zudem schon im Amateur- und Jugendfußball zum Einsatz gekommen.