Der brasilianische Ex-Nationalspieler kam im Gefangenentransporter, der ohne anzuhalten in die Tiefgarage des Gerichtspalastes in Barcelona fuhr. Schon mehr als ein Jahr sitzt der frühere Fußball-Weltstar Dani Alves, der unter anderem für den FC Barcelona, für Juventus Turin und Paris Saint-Germain spielte, in Barcelona in Untersuchungshaft. Der Vorwurf gegen den ehemaligen Abwehrspieler, der mit Barça dreimal die Champions League gewann, wiegt schwer: Er soll in einer langen Partynacht kurz vor Silvester des Jahres 2022 eine junge Frau auf der Toilette einer Diskothek brutal vergewaltigt haben. Nun startete der Prozess vor dem Landgericht in Barcelona. Dem Beschuldigten drohen bis zu zwölf Jahre Haft.