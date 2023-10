So wie Marc Guiu stellt man sich sein Debüt im Erwachsenenfußball wohl vor. Der 17-jährige Barcelona-Mittelstürmer, der vor allem in der U19 zum Einsatz kommt und in der laufenden Saison erst zum zweiten Mal im Kader war, wurde in der 79. Minute von Xavi Hernandez das erste Mal eingesetzt. Spielstand gegen Athletic Bilbao: 0:0.

Nur wenige Sekunden später steckte Joao Felix den Ball auf seinen Kollegen durch und der Stürmer ließ Unai Simon keine Chance.

Da schmunzelte auf der Tribüne auch Robert Lewandowski. Und die Familie des Spaniers ließ ihren Emotionen freien Lauf.