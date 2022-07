Heute (18 Uhr) geht die Fußball-Europameisterschaft in England ins Finale. Im legendären Wembley-Stadion treffen England und Deutschland im Endspiel aufeinander. Während die „Lionesses“ ihrem ersten Titel nachlaufen, hofft die deutsche Auswahl auf Europameistertitel Nummer neun. Unabhängig vom Ausgang der Partie ist schon jetzt klar: Dieses Turnier hat gehalten, was es im Vorfeld versprochen hatte. Als „Rekord-EM“ wurde die Endrunde angepriesen. Als die größte ihrer Art sollte sie in die Geschichte eingehen. Und das ist sie auch.