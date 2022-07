Es sind nur noch etwas mehr als 24 Stunden, bis Österreichs Fußballnationalteam der Frauen in Brentford am Donnerstag (21 Uhr) im EM-Viertelfinale auf Deutschland trifft. Die Ausgangslage ist klar: Deutschland geht als eindeutiger Favorit in die Partie, aber die ÖFB-Auswahl von Teamchefin Irene Fuhrmann möchte natürlich überraschen und "Europa schocken", wie es Sarah Puntigam ausgedrückt hat. "Es macht mich irrsinnig stolz, wie wir in der Gruppenphase aufgetreten sind. Das spricht für unsere Spielerinnen und ganz viel harte Arbeit", sagt Fuhrmann. "Es wartet jetzt ein sehr physischer Gegner auf uns, der kaum eine Schwäche aufweist und wir brauchen eine Leistung am absoluten Limit."