Analyse. Österreichs Nationalteam der Frauen hat es geschafft, die Angst vor dem eigenen Ballbesitz abzulegen. Der Weg dorthin war aber ein langer.

Es heißt ja nicht umsonst: Fußballspielen. Ziel einer Mannschaft ist es, mit spielerischen Elementen den Gegner auszuhebeln und so zum Erfolg zu kommen. Zumindest in der Theorie. In der Praxis versuchen im Fußball einige Teams oft mit destruktiver, zerstörerischer Taktik, dem Gegner die Lust am Fußball zu nehmen und dann selbst eine der wenigen Chancen zu nützen.