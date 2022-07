Die Drucksituation wollte sich bei den Österreicherinnen nach der Auftaktniederlage vor dem zweiten EM-Gruppenspiel niemand anmerken lassen. Dabei war klar: Nur ein Sieg gegen Nordirland würde die Viertelfinal-Chance realistischerweise am Leben erhalten. Auf dem Spielfeld agierte die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann gegen den EM-Neuling von Beginn an dominant. Keine Spur von Nervosität. Auch die unsägliche Hitze von knapp 30 Grad machte der ÖFB-Auswahl in Southampton kaum Probleme. Und dennoch: Es musste eine Standardsituation her, um den ersten Treffer zu bejubeln. Katharina Schiechtl, die für die an Corona erkrankte Laura Wienroither in die Startformation gerückt war, sorgte in der 19. Minute für das erste Österreich-Tor bei diesem Turnier.