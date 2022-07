Das England-Spiel, ohne Zweifel der große Karriere-Höhepunkt für alle Beteiligten, ist abgehakt, die 0:1-Niederlage verarbeitet. Ab sofort gilt der Fokus dem kommenden Gegner Nordirland. Österreichs Frauen-Fußballnationalteam hat sich die Auftaktpartie der Nordirinnen gegen Norwegen (1:4) genau angeschaut. "Uns erwartet ein sehr robuster Gegner, der alles in die Zweikämpfe werfen wird. Das müssen wir annehmen, aber gleichzeitig auch versuchen, unser Spiel aufzuziehen", sagt Katharina Naschenweng. Die Kärntnerin glaubt nicht, dass nun mehr Druck auf den Österreicherinnen lastet. "Uns war klar, dass es gegen England schwierig werden würde. Wir gehen jetzt mit der gleichen Lockerheit wie zuletzt in die Spiele, weil wir wissen, was wir können."