Beim Begriff "Super League" zuckt der Fußball-Romantiker gleich einmal zusammen. Zumindest im Männer-Bereich. Bei den Frauen ist das anders. Dort ist die englische Super League, die höchste Spielklasse des Landes, nämlich ein Vorzeigemodell. Es gehört für Weltklubs wie Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United und City mittlerweile zum guten Ton, auch in der Women’s Super League vertreten zu sein. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern in Europa sind die Spielerinnen im "Mutterland des Fußballs" allesamt Profis. Wobei es gehaltstechnisch zwischen den Spielerinnen der Klubs gravierende Unterschiede gibt. Von 23.000 Euro Jahresgehalt bis 290.000 Euro pro Jahr ist alles dabei. Aber: Selbst die Geringverdienerinnen wären bei einer Großzahl an europäischen Teams damit wohl eher im oberen Drittel angesiedelt.