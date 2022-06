Ein Blick auf die Statistik alleine genügt, um Sarah Puntigams Rolle im Österreichischen Frauen-Fußballnationalteam zu unterstreichen. Seit Gründung der Nationalmannschaft 1990 haben 203 Länderspiele stattgefunden. Bei 119 von ihnen stand die 29-Jährige selbst auf dem Spielfeld. In mehr als jedem zweiten Länderspiel der Geschichte war die Südoststeirerin mittendrin, statt nur dabei. „Ganz ehrlich, das hätte ich mir nie vorstellen können“, sagt Puntigam. 2009 hat sie ihr Team-Debüt gefeiert. „Ich bin halt sehr jung dazu gekommen. Damals war die Dichte an Spielerinnen so noch nicht da, das wäre heute in dieser Form wahrscheinlich gar nicht mehr möglich.“