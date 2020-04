In einem offenen Brief wendet sich Erwin Svensek, Obmann FC St. Michael/Lav. und Vorstandsmitglied des Kärntner Fußballverbandes, an die österreichische Bundesregierung.

Offener Brief an die Regierungsspitze

© (c) Doc RaBe - Fotolia

Während Spitzensportler und Fußball-Bundesliga-Profis seit Anfang dieser Woche wieder trainieren dürfen, heißt es für hunderttausende Hobbykicker in ganz Österreich weiterhin: Bitte warten! Denn auch am 1. Mai, wenn etwa Leichtathletik, Tennis oder Golf wieder ausgeübt werden kann, bleiben die Fußballplätze der Unterhaus-Klubs geschlossen. Zahlreiche Amateurklubs sehen darin eine ungleichmäßige Behandlung und fördern daher die baldige Öffnung der Fußballanlagen, um zumindest wieder Trainings abhalten zu können.

Erwin Svensek, Obmann FC St. Michael/Lav. und Vorstandsmitglied des Kärntner Fußballverbandes, wendet sich exklusiv auf ligaportal.at mit einem offenen Brief an die Regierungsspitze um Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler. In diesem Schreiben an die Bundesregierung ersucht er um rasche Öffnung der Sportanlagen sowie um Erlaubnis des Trainingsbetriebs unter Einhaltung von Auflagen. Des Weiteren sieht er den Amateurfußball akut gefährdet, sofern man weiterhin keine Planungssicherheit habe.