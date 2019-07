Lionel Messi Nach Copa-Aus: der Titelfluch geht weiter - das Netz lacht

Facebook

Niedergeschlagener Superstar: Lionel Messi nach dem Copa Aus © AP

Argentinien musste sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dem großen Rivalen aus Brasilien mit 2:0 geschlagen geben.Daran konnte auch Lionel Messi nichts ändern. Anfängliche Gerüchte über einen möglichen Rücktritt entkräftigte Messi schnell. Er werde der Mannschaft weiterhin helfen: "Am Horizont zeichnet sich etwas Neues ab", sagte Messi mit Blick auf die neu formierte "Albiceleste". Bereits im kommenden Jahr findet die südamerikanische Kontinentalmesiterschaft in Argentinien statt. Messi wird es sich demnach allen Anschein nach, nicht nehmen lassen, seinen Traum vom Titel mit dem Nationalteam in der Heimat zu erfüllen. Zuvor muss sich Messi, aber den Spott des Internets gefallen lassen.

Wieder kein Nationalelf-Titel für Lionel Messi.#BRAARG #CopaAmerica pic.twitter.com/bZ3hpl0xN8 — WUMMS (@WummsSportshow) 3. Juli 2019

Y ahora #Messi va con sus troncos a ganar a la todopoderosa #Qatar



Que empiece el suplicio...#ArgentinaQatar #CopaAmerica2019 #CopaAmerica #FelizDomingo #Argentina #CopaAméricaBrasil2019 pic.twitter.com/BgBNbnUJEE — Memes Cuenquita (@MemesCuenquita) 23. Juni 2019

Alguém encontrou o Messi ????? pic.twitter.com/Cn6rfVO0NY — GB MEMES (@OGBMEMES) 3. Juli 2019