© (c) AP (Antonio Pizarro)

Der spanische Fußballstar Sergio Ramos und seine langjährige Partnerin TV-Moderatorin und Schauspielerin Pilar Rubio haben sich am Samstag in der Kathedrale in Sevilla das Ja-Wort gegeben. Fans, Presse und prominente Gäste versammelten sich vor der Kathedrale. Hunderte Schaulustige, Medienvertreter und TV-Kameras erwarteten Gäste und Brautpaar vor der Kathedrale.

Drei Kinder

Sergio Ramos und Pilar Rubio sind seit knapp sieben Jahren ein Paar. Sie haben drei gemeinsame Söhne: Alejandro, Marco und Sergio. Ramos ist Kapitän von Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft. Mit dem Verein gewann er unter anderem viermal die Champions League, mit "La Roja" wurde er 2010 Weltmeister. Pilar Rubio ist eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten Spaniens.