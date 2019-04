Facebook

Andreas Moriggl ist ab 1. Mai nicht mehr Trainer des FC Gleisdorf © Richard Purgstaller

Nach dem Verzicht des FC Gleisdorf, den Aufstieg in die 2. Liga anzustreben, hatte es sich schon angekündigt, jetzt ist es fix: Der oststeirische Regionalligaklub und der Erfolgstrainer Andreas Moriggl gehen nach viereinhalb Jahren getrennte Wege. Auch Co-Trainer Markus Münich verlässt den Verein. Der Trennung wird schon mit Ende April vollzogen, wie der Verein in einer Aussendung mitteilte. Nachfolger von Moriggl wird Markus Karner, der bis 30. Juni noch beim SC Neusiedl in der Regionalliga Ost unter Vertrag steht. Zuvor war Karner auch Co-Trainer von Ivica Vastic bei Bundesligaklub Mattersburg.