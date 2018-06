Nächster Superstar:Wayne Rooney geht in die MLS

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rooney geht bald für DC United auf Torjagd. © (c) AP

Nachdem Wayne Rooney erst im Sommer 2017 von Manchester United zu seinem Ausbildungs-Verein zurückkehrte, verlässt er die "Toffees" nun gen Übersee. Der Engländer verlässt den englischen Fußball-Premier-League-Club Everton und wechselt in die amerikanische Major League Soccer zu DC United. Der 32-jährige Ex-Teamspieler unterschrieb beim Verein aus Washington einen Dreieinhalb-Jahresvertrag, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde. Eine Ablösesumme ist bislang nicht bekannt.

Rooney erzielte in der letzten Saison zehn Treffer und bereitete zwei weitere im blauen Trikot von Everton vor. Er ist zudem Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft und von Manchester United. Beim vierfachen Ligameister kämpft Rooney mit anderen Altstars wie Bastian Schweinsteiger oder Zlatan Ibrahimovic um das Standing des Fußballs in Amerika.

DC United begrüßte den Stürmer mit dem Hashtag "NoWayneNoGain" in den Sozialen Medien. Das heißt soviel wie: "Ohne Rooney, keine Steigerung" und ist eine Anspielung auf den in Jugendkreisen beliebten Spruch "No Pain No Gain".