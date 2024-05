Seit einigen Tagen befindet sich der GAK im Freudentaumel. Die „Roten“ haben die Rückkehr ins österreichische Fußball-Oberhaus geschafft, spielen ab kommender Saison erstmals seit 2007 wieder in der Bundesliga. Just während der roten Feiertage jährt sich der erste und bisher einzige Bundesliga-Meistertitel des GAK zum 20. Mal. Am 15. Mai 2004 genügte ein Unentschieden gegen Pasching zum Erfolg.