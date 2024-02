Dimitri Lavalee war gegen Rapid Mann des Spiels. Nicht nur, weil er die 1:0-Führung per Kopf erzielte. Der Belgier spielte in den 95 Minuten auf drei Positionen. Der 27-Jährige, von Mechelen ausgeliehen, begann am Sonntag als linker Verteidiger, rückte dann in die Innenverteidigung und wenig später ins Mittelfeld. Der Allrounder war mit dem 1:1 nicht wirklich glücklich. Er sagte: „Ich bin nicht zufrieden mit dem einen Punkt. Es waren Möglichkeiten für einen Sieg da. Den Standard haben wir im Training einstudiert. Tomi hat die Ecke aber richtig gut getreten.“ Es ist sehr wahrscheinlich, dass Lavalee auch nach seiner Leihe in Graz bleibt. Es bleibt noch Zeit, die Option zu ziehen. „Er hat sich zu seinem absoluten Führungsspieler entwickelt“, lobt ihn Sturm-Trainer Christian Ilzer.