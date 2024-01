Loserkusen, Vizekusen, hey, hey

Noch ist kein zweites Unterhaching in Sicht. Sollte die Dominanz der vom Welt und Europameister Xabi Alonso angeführten Truppe weiterhin bis spät in die Saison reichen, würde es darauf aber auch nicht mehr ankommen. Akutell liegt die Elf vom Niederrhein nach 18 Spielen 7 Zähler vor dem Serienmeister aus München. Welche Transfers & Taktiken machen dieses Team so besonders? Wie sehr beeinflusst Xabis Spielerkarriere sein heutiges Team? Diese und anderer Fragen beantwortet Funke in seiner Headline nie mehr Loserkusen!

Beckham, Koeman, Ronaldo?

Wie angekündigt, beschäftigt sich abgestaubt! In den nächsten Folgen vermehrt mit den Besten Ihrer Zunft. In der vergangenen Woche wurde das beste Team aller Zeiten zusammengestellt und diese Woche geht es um die besten Freistoßschützen aller Zeiten. Die neue Folge „abgestaubt“ - überall wo es Podcasts gibt!

#14 Freißstoßgötter & Vizekusen