Lazio Rom hat in einem hitzigen Stadtderby das Halbfinale des italienischen Fußball-Cups erreicht. Das Team von Trainer Maurizio Sarri siegte gegen AS Roma 1:0. Das Siegestor erzielte Mattia Zaccagni per Foulelfmeter (51.). Nach einem Eckball wird Castellanos von Huijsen am Bein getroffen – nach Intervention des VAR kam es zum Strafstoß. Turbulent wurde es in der Schlussphase mit insgesamt vier Platzverweisen. In der 85. Minute wurde ein Co-Trainer von Jose Mourinho nach Kritik mit Rot auf die Tribüne geschickt. In der sechsten Minute der Nachspielzeit fliegt obendrein Lazios Pedro noch mit Gelb-Rot vom Platz, nachdem er einen Gegenspieler bei einer Rudelbildung am Hals packt. Danach sahen die beiden Roma-Spieler Sardar Azmoun (100.) und Gianluca Mancini (101) wegen unsportlichen Verhaltens jeweils Rot.

Einen Zwischenfall hatte es zuvor schon gegeben, als Roma-Profi Edoardo Bove (76.) nach seiner Auswechslung von einer Flasche am Hinterkopf getroffen wurde. Auch die beiden Fangruppen waren während des Spiels aneinandergeraten.