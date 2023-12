Am Dienstagabend präsentierte ein Magier den Spielern des SK Sturm seine Tricks. Heute ab 21 Uhr (Sky & ServusTV live) wollen die Schwarz-Weißen ihr Können auf den Rasen des Estadio Jose Alvalade in Lissabon gegen Sporting zaubern. Mitten drinnen statt nur dabei ist ein „Verrückter“ – so bezeichnet sich Jusuf Gazibegovic selbst. Als positiv Verrückten erleben ihn seine Kollegen. Der 23-Jährige sorgt in der Kabine stets für beste Stimmung, lässt keinen Scherz aus und bringt so gut wie jeden in seinem Umfeld zum Lachen. „Ich bin eben der Kasperl. Ich habe Freude am Leben und Spaß beim Fußballspielen. Ich liebe es, in Graz vor unseren Fans zu spielen und freu mich, wenn wir durch die halbe Welt tingeln“, sagt „Gazi“ und fügt gleich hinzu: „Ich will auch nach dem Spiel in Lissabon lachen.“ Dann hätte Sturm die Europa-League-Gruppe als Gruppendritter abgesichert und würde im Frühjahr in der Conference League weiterspielen. Die Chance auf das erste internationale Überwintern seit der 2000/2001 lebt.