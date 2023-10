Der Aufwärtstrend des SK Sturm hält an und scheint so schnell auch keinen Trendwechsel zu nehmen. Die Grazer liegen nach elf Runden mit 27 Punkten an der Tabellenspitze, sind damit besser als in den jüngsten drei Spielzeiten, als man 24, 23 und 22 Zähler holte, gestartet. Besser als im aktuellen Spieljahr waren die Schwarz-Weißen in der Saison 2016/17, als man 28 Punkte geholt hatte.