Der Traum eines jeden Eishockeyspielers ist ein Engagement in den USA oder Kanada – dort, wo der Sport die größte Bühne bekommt. Dieser Schritt ist Matteo Mitrovic nun gelungen. Der 19-jährige Verteidiger hatte im Sommer die Ehre, bei der Junioren-WM in Kanada für Team Austria in der Verteidigung aufzulaufen.

Es handelt sich dabei um das international meistverfolgte Turnier neben den Olympischen Spielen. Das ebnete Mitrovic den Weg in die US-Nachwuchsliga NCDC, wo er für die Connecticut Jr. Rangers, ein Kooperationsteam der NHL-Kultmannschaft New York Rangers, spielen wird.

Seit 2018 war Mitrovic für die „Nordic Hockey Academy“, die drei Jahre im norwegischen Skien saß und während der Pandemie ihren Standort nach Ferlach verlegte, am Eis. Letzte Saison gelangen ihm in der U20-Liga ganze zwölf Tore und 40 Vorlagen.