Grabner siegte auch in New York © (c) AP (Kathy Willens)

Die Arizona Coyotes haben die New York Rangers am Dienstag in der National Hockey League auswärts im Madison Square Garden 3:2 nach Verlängerung bezwungen. Für das Team von Michael Grabner war es der vierte Erfolg in Serie, die Rangers kassierten die fünfte Niederlage en suite. Grabner blieb in 15 Minuten Eiszeit erneut ohne Scorerpunkt, der Kärntner hält nach acht Saisonspielen bei einem Tor. Der Siegtreffer gelang Christian Dvorak in der zweiten Minute der Overtime.