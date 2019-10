Der Kärntner trug sich auch zweimal in die Scorerliste ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Erfolgserlebnis für Michael Raffl: Der Kärntner durfte sich am Montagabend (Ortszeit) in der Eishockey-Liga NHL nicht nur über einen klaren 6:2-Heimsieg seiner Philadelphia Flyers über die Vegas Golden Knights freuen, sondern trug sich dabei auch zweimal in die Scorerliste ein. Erst traf der 30-Jährige im Mitteldrittel zum 3:0, ehe er mit einem Treffer im Schlussabschnitt für den Endstand sorgte.