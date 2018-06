Facebook

Rasmus Dahlin gilt als klarer Favorit für den NHL-Draft. Die ganze Eishockey-Welt übt sich in Superlativen © (c) AP (Alex Brandon)

30 Grad beträgt derzeit die Außentemperatur in Dallas, Texas. Dennoch ist hier Eishockey in aller Munde. Speziell im American Airlines Center, wo am Wochenende der NHL-Draft über die Bühne gehen wird. Wie in Nordamerika üblich werden solche Ereignisse gerne zu einem großen Thriller hochstilisiert, so auch das Sichern von Rechten über die größten Talente des Juniorenbereichs. Geht es nach Journalisten, Experten und Buchmachern wird der 18-jährige Rasmus Dahlin eine hochdekorierte Position einnehmen: „First overall Draft-Pick“ – der Erstgewählte. Obwohl der Verteidiger darauf verzichtet hatte, mit seinen Landsleuten in Kopenhagen den WM-Titel zu jagen.

