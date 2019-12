Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Österreichs U20-Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der U20-WM für eine Sensation gesorgt: Nach Siegen gegen Norwegen und Dänemark gewann die Auswahl von Teamchef Marco Pewal auch gegen Lettland, dem bisherigen Tabellenführer der Division 1A. Dank der beiden Powerplay-Treffer von Benjamin Baumgartner und Luis Lindner ging Österreich mit einem 2:1-Sieg vom Eis und übernahm damit die Tabellenführung.

Am Sonntag findet das abschließende Spiel gegen den Gruppenletzten Slowenien statt. Ein neuerlicher Sieg wäre gleichbedeutend mit dem Aufstieg in die Top-Division. "Unsere Vorgabe war, immer diszipliniert zu agieren und im Sinne des Teams zu spielen. Wir haben gewusst, dass wir mit dieser Spielweise Lettland schlagen können. Wir müssen weiter am Boden bleiben. Slowenien hat eine gute Mannschaft, die wurden bisher unter ihrem Wert geschlagen. Wir werden am Samstag noch gut trainieren und uns auf Slowenien einstimmen. Wir haben es am Sonntag selbst in der Hand, das ist jetzt schon eine große Leistung", sagt Teamchef Pewal. Das Spiel können Sie am Sonntag ab 10.30 Uhr im Livestream der Kleinen Zeitung mitverfolgen.