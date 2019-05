Stimmen zur Auftaktniederlage"Haben Sachen gemacht, die hier nicht hergehören"

Facebook

Raffl war nicht zufrieden © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

40 Minuten lang war Österreich gegen Vorjahres-Viertelfinalist Lettland zum WM-Auftakt voll im Spiel. Dann sollte folgen, was sich schon im Mitteldrittel abzuzeichnen begann: Zu viele vermeidbare Strafen und in der Folge Gegentore, Müdigkeit und Fehlentscheidungen im Spiel. Am Ende stand eine 2:5-Niederlage zubuche, die so auch verdient war. "Die Letten waren schon besser, das muss man anerkennen", sagt Teamchef Roger Bader, der zwei ganz gute Drittel sah: "Wir haben 40 Minuten an der Überraschung geschnuppert. Wir sind in sechs Spielen Außenseiter und im letzten gegen Italien haben wir eine 50/50-Chance. Bis dahin wollen wir den einen oder anderen Punkt mitnehmen", so der Headcoach.

