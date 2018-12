Facebook

Fabian Hochegger sorgte für den 4:2-Endstand © GEPA pictures

Die österreichische U20-Auswahl hat sich bei der WM Division IA in Füssen eindrucksvoll zurück gemeldet. Nicht nur im Turnier sondern auch in der Partie gegen Frankreich. Zwei Mal konnte die Truppe von Teamchef Marco Pewal einen Rückstand egalisieren und siegte schlussendlich mit 4:2. Vor dem morgigen Abschlusstag sind die Österreicher somit auf den 4. Platz vorgerückt und liegen somit einen Punkt vor Frankreich bzw. Lettland. Am Samstag bekommen sie es mit Norwegen zu tun. Und sofern Deutschland (gegen Frankreich) oder Weißrussland (gegen Lettland) einen Sieg holen, wäre Österreich auch bei einer Niederlage gegen die Skandinavier gerettet. Bei einem Sieg würden sie sogar auf den dritten Rang vorrücken.

Die Österreicher starteten behäbig in die Partie und Frankreich ging durch Dair verdient mit 1:0 in Führung. Allerdings fiel wie aus dem Nichts der Ausgleich durch den Villacher Lucas Thaler. Nach dem 1:2 Frankreichs glich abermals ein Villacher aus. Dieses Mal drückte Benjamin Lanzinger ab. So ging es auch in den Schlussabschnitt. Dort stellte erst Jannik Fröwis die Weichen auf rot-weiß-roten Sieg und der Klagenfurter Fabian Hochegger sorgte mit einem Baseball-Tor für die Entscheidung. Eine solide Vorstellung lieferte auch Torhüter Paul Mocher, der zahlreiche heikle Situationen entschärfen konnte.

