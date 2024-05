Allmählich beginnt das ominöse Kribbeln für Österreichs Eishockey-Nationalteam. Die breite Straße nach Prag verschmälert sich. Erst warten in Wien die Ahornblätter aus Kanada (Sonntag, 19 Uhr ORF Sport+ live), drei Tage später übersiedelt der Tross in die tschechische Hauptstadt. „Es sind immer mehr Spieler des tatsächliche WM-Kaders an Bord. Die Stimmung ist hervorragend“, zeigt sich Teamchef Roger Bader stolz, der heuer im Stab auf Christoph Brandner, Markus Peintner, Reinhard Divis und natürlich „Erfolgs-Garanten“ Arno Del Curto setzt. Nie musste Österreich absteigen, wenn die Schweizer Trainerlegende an Bord gewesen ist.