Die Spiele der Finalserie um den Kärntner Meistertitel waren an Spannung kaum zu überbieten. Im ersten Duell konnte sich noch Althofen in der Verlängerung den Sieg holen, die weiteren drei Spiele gewann hingegen Steindorf und krönte sich damit zum verdienten Meister der Saison 2022/23. „Das eine oder andere Spiel hätte aber durchaus auch anders ausgehen können“, bleibt Franz Wilfan, der den entscheidenden Treffer zum 4:3-Overtime-Sieg in Althofen erzielte, realistisch und fügt hinzu: „Kompliment an Althofen, sie haben uns alles abverlangt.“



Mit dem Gewinn der Meisterschaft wurde das Team vom Ossiacher See seiner Favoritenrolle gerecht. Ausschlaggebender Punkt für den Erfolg war die große Dichte im Kader gepaart mit hoher individueller Qualität. Nach dem Sieg am Donnerstag wurde allerdings nur kurz gefeiert, denn schon heute wartet auf die Steindorfer die nächste schwierige Aufgabe. Im ersten Spiel des ÖEL-Finales gastiert der SC Hohenems in Kärnten. „Die Doppelbelastung, an zwei Meisterschaften teilzunehmen, haben wir schon seit mehreren Wochen. Bis jetzt sind wir aber sehr gut damit umgegangen, niemand beschwert sich“, erzählt Wilfan weiter und betont den starken Charakter der Mannschaft.