Im August startet der VSV mit der Vorbereitung auf die Saison 2023/24, der Kader steht. Wie zufrieden sind Sie mit den Neuverpflichtungen?

Rob Daum: Wir hatten heuer mit Derek Joslin, Nick Mattinen und Simon Depres vor allem in der Verteidigung etliche Abgänge zu verzeichnen. Daher versuchten wir, die vakanten Plätze so gut es geht zu füllen, was uns, so hoffe ich, auch gelungen ist. Mit Mark Katic konnten wir uns einen Offensivverteidiger sichern, der einen guten ersten Pass spielt und vor allem auch im Powerplay seine Stärken hat. So ein Spieler hat uns letzte Saison gefehlt. Er wird uns in Überzahl sicher stärker machen. Dazu kamen mit Alex Wall ein routinierter Allround-Verteidiger und mit Dylan McPherson ein junger, ehrgeiziger und sehr robuster Mann, gegen den es nicht leicht ist, zu spielen.



In der Offensive kam es hingegen nur zu einem Neuzugang, alle anderen Stürmer verfügten bereits über einen Vertrag...

Nachdem Chris Collins seine Ausstiegsoption gezogen hatte, mussten wir handeln. Er ist ein einzigartiger Spieler, der durch seine Schnelligkeit immer wieder Akzente setzen konnte und der uns definitiv fehlen wird. Neuzugang Kevin Hancock ist zwar ein anderer Spielertyp, hat aber in Dornbirn (Anm.: Saison 2021/22) und letztes Jahr in Schweden (Anm.: Mora, Allsvenskan) bewiesen, dass er konstante Leistungen auf hohem Niveau bringen kann.