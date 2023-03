Niederlagen, vor allem in den entscheidenden Phasen einer Meisterschaft, sind immer schwer zu verkraften. Im besten Fall sind Misserfolge Anlass einer Leistungssteigerung, können aber auch das genaue Gegenteil bewirken. Für die Villacher Adler soll die Auftaktniederlage im ersten Viertelfinal-Duell gegen den KAC jedenfalls als zusätzlicher Ansporn dienen. Zumindest im Unterbewusstsein dürfte das bittere 0:4 jedoch auch negative Spuren hinterlassen haben. Zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison konnte die im Grunddurchgang zweitbeste Offensive (178 Tore) keinen einzigen Treffer erzielen, so etwas ist schwer aus den Köpfen der Spieler zu bringen.