Rauchenwald kann sich weiteres Engagement von Daum vorstellen © VSV/Krammer

Sportlich und wirtschaftlich zu planen ist für österreichs Eishockey-Vereine in Corona-Zeiten schwer wie nie. Vertragsverhandlungen sind ligaweit auf Eis gelegt. VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald deutete nun in einem Interview für die vereinseigene Homepage einiges zumindest an und gab Einblicke in den Adler-Alltag.