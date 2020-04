In Villach avancierte Dany Bousquet in drei Saisonen mit einem Meistertitel zur Legende. Jetzt wurde er in die Hall of Fame der "East Coast Hockey League" aufgenommen. Inzwischen lebt Bousquet in Freiburg.

© GEPA pictures

"Ein Stürmer, viele Tore, ja das ist..."? VSV-Fans wissen, um wen es geht. Richtig: Dany Bousquet! Drei Saisonen spielte der Kanadier von 2005 bis 2008 in Villach, erzielte dabei ganze 112 Tore. Damit schoss er sich in kurzer Zeit auf Platz 14 der ewigen VSV-Schützenliste. 215 Scorerpunkte, oft auch in Kombination mit seinem kongenialen Sturmpartner Daniel Gauthier, gelangen ihm insgesamt in der EBEL. "Ich hatte eine tolle Zeit in Villach, vielleicht die beste in meiner Karriere. Das werde ich nie vergessen und komme immer wieder - wenn auch selten - gerne zurück. Villach ist meine zweite Heimat", sagte Bousquet bei einem Besuch in der Stadthalle im Oktober 2018.