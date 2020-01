Der zwölfjährige Julian Oberrauner aus Arnoldstein ist nicht nur großer VSV-Fan, Kapitän Jamie Fraser hat es ihm besonders angetan. Dieser überraschte Oberrauner an seinem Geburtstag mit dem Teambus.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Oberrauner und Fraser waren mit dem Teambus unterwegs © (c) Rene Krammer

VSV-Kapitän Jamie Fraser sorgte kürzlich für Funkeln in Kinderaugen. Der zwölfjährige Julian Oberrauner aus Arnoldstein ist ein riesiger Fan von Fraser und natürlich den Blau-Weißen. Die beiden standen schon länger via Social Media in Kontakt. Sein zwölfter Geburtstag war Grund genug für Fraser, den Schüler der NMS Arnoldstein einmal einen persönlichen Besuch abzustatten.