Der VSV hatte im Abschluss große Probleme © GEPA pictures

Es war letzten Endes ein bitterer Eishockey-Abend in Villach. Vor einer sparsamen Kulisse von 2145 Zuschauern (wohl auch wetterbedingt), setzte es für den VSV mit einem 2:3 die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Bitter vor allem deshalb, weil sie unnötig war. Die Blau-Weißen diktierten über weite Strecken das Geschehen. Hatten Torchancen in Hülle und Fülle - scheiterten aber zu oft am eigenen Unvermögen oder Bullen-Keeper JP Lamoureux, der sich in bestechender Form präsentiert hatte. Summa summarum erteilte Salzburg dem VSV eine Lehrstunden in Sachen Effizienz.