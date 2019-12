Facebook

Chris Collins hat noch nicht wirklich seine Rolle beim VSV gefunden © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Das größte Problem der Villacher Adler ist zurzeit die fehlende Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Vier Niederlagen in den letzten fünf Partien und nur zwei geschossene Tore in den letzten beiden Spielen sprechen für sich. Der Abstand zu den Top fünf beträgt nun vier Punkte. In der Tabelle liegt der VSV nach der 1:4-Niederlage gegen die Vienna Capitals auf dem siebenten Platz. Es ist also dringend notwendig in den nächsten Spielen das Ruder wieder herumzureissen, will man noch ein Wörtchen im Kampf um eine fixe Play-Off-Qualifikation mitreden.